  • KR-733 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

KR-733 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

06 December 2025 Kerala Lottery Result Today: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെആർ-733 (Karunya KR-733) ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ഉടന്‍ പുറത്ത് വരും

 
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നാലാം സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക.   

അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2,000 രൂപയും ലഭിക്കും ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.   

ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്.  

