  Malayalam News
  Photos
  • Kerala Lottery Result Today 23 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 23 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala KN-594 Lottery Result Today: എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ്. 

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസിന്റെ കെഎൻ 594 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയും അതിനൊപ്പം സമാശ്വാസ സമ്മാനമയും 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക.

Kerala Lottery Result Karunya Plus കാരുണ്യ പ്ലസ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഫലം

