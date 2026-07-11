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Kerala KR-761 Lottery Result: കാരുണ്യയിലൂടെ ഒരു കോടി നേടാം; ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 11, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:41 PM IST

Karunya KR-761 Lottery Result: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം.

 

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കാരുണ്യ കെആർ 761 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് കാരുണ്യയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.

 

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രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.

TAGS:
Kerala Lottery Result
Karunya Lottery Result

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