Karunya KR-761 Lottery Result: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം.
കാരുണ്യ കെആർ 761 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് കാരുണ്യയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.