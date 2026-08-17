/Kerala BT-67 Lottery Result Today: ആരാകും ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി? അറിയാം ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala BT-67 Lottery Result Today: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഭാഗ്യതാര ഫലം ഇന്ന്. വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ തത്സമയ നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടികയും പുറത്തുവരും.
Kerala Lottery Result Today Live, 17-08-2026: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യതാര BT-67 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന് അതായത് ആഗസ്റ്റ് 17 തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർഖി ഭവനിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും, രണ്ടാം സമ്മാനം നേടുന്നയാൾക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപയും, മൂന്നാം സമ്മാനം നേടുന്നയാൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
സുതാര്യതയും നീതിയും നിഷ്പക്ഷതയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി നറുക്കെടുപ്പ് സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നടത്തും. തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകളും വിജയികളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടികയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി മുതൽ അറിയാം.
ഭാഗ്യതാര BT-67 ലോട്ടറി: സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ ഒൻപതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനം (Consolation Prize): 5,000 രൂപ
ഒന്നാം സമ്മാനാം ഒരു കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനാം 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
കണ്സോലേഷൻ സമ്മാന തുക 5,000 രൂപ നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപ ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപ
500 രൂപയുടെ ഏഴാമത്തെ സമ്മാനത്തിനുള്ള വിജയി
200 രൂപയുടെ എട്ടാമത്തെ സമ്മാനത്തിനുള്ള വിജയികളുടെ എണ്ണം: അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം
100 രൂപയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ സമ്മാനത്തിനുള്ള വിജയികളുടെ എണ്ണം: അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം