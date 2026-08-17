Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Kerala BT-67 Lottery Result Today: ആരാകും ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി? അറിയാം ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala BT-67 Lottery Result Today: ആരാകും ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി? അറിയാം ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 17, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:53 PM IST

Kerala BT-67 Lottery Result Today: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഭാഗ്യതാര ഫലം ഇന്ന്. വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ തത്സമയ നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടികയും പുറത്തുവരും.

Kerala Lottery Result Today 1/9

Kerala Lottery Result Today Live, 17-08-2026:  കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യതാര BT-67 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന് അതായത് ആഗസ്റ്റ് 17 തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും.

Lottery Result Today2/9

തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർഖി ഭവനിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും.

 

Kerala Lottery Result Prizes3/9

ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും, രണ്ടാം സമ്മാനം നേടുന്നയാൾക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപയും, മൂന്നാം സമ്മാനം നേടുന്നയാൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.

Kerala Lottery Result Today4/9

സുതാര്യതയും നീതിയും നിഷ്പക്ഷതയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി നറുക്കെടുപ്പ് സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നടത്തും. തത്സമയ അപ്‌ഡേറ്റുകളും വിജയികളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടികയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി മുതൽ അറിയാം.

 

Bhagyathara BT-67 lottery5/9

ഭാഗ്യതാര BT-67 ലോട്ടറി: സമ്മാന ഘടന 

ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ ഒൻപതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനം (Consolation Prize): 5,000 രൂപ

Prize list6/9

ഒന്നാം സമ്മാനാം ഒരു കോടി രൂപ  

രണ്ടാം സമ്മാനാം 30 ലക്ഷം രൂപ

മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ

കണ്സോലേഷൻ സമ്മാന തുക 5,000 രൂപ    നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപ

5th 6th 8th prize7/9

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ

ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ 

എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപ ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപ 

7th 8th Prize8/9

500 രൂപയുടെ ഏഴാമത്തെ സമ്മാനത്തിനുള്ള വിജയി

200 രൂപയുടെ എട്ടാമത്തെ സമ്മാനത്തിനുള്ള വിജയികളുടെ എണ്ണം: അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണം

9th Prize9/9

100 രൂപയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ സമ്മാനത്തിനുള്ള വിജയികളുടെ എണ്ണം: അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണം

TAGS:
Kerala Lottery Result
Bhagyathara Lottery Result

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bihar Temple Stampede: ബിഹാറിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് അപകടം; ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
2
3
4
5