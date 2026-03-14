Kerala KN-746 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Karunya KR-746 Result Today: കാരുണ്യ KR-746 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
Karunya KR-746 Result Today: ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകളും വിജയികളുടെ നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടികയും പരിശോധിക്കുക.
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ KR-746 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ്, രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം, മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ, സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: ഒന്നാം സമ്മാനം- 1 കോടി വിജയിയുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ – KG 569383Z, രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ – KD 296989, മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ – KJ 886398, സമാശ്വാസ സമ്മാനം: ടിക്കറ്റ് നമ്പർ: സുവർണ്ണ കേരളം SK-44 ലോട്ടറി സീരീസ്- KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM
കേരള ലോട്ടറി ഫലം: നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപ- 0179, 1495, 2123, 3170, 3227, 3388, 3553, 4160, 4779, 5264, 5906, 6371, 7946, 8229, 8484, 8777, 9009, 9383, 9553, അഞ്ചാം സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ- 3730, 4074, 7211, 8428, 8876, 9347 ആറാം സമ്മാന ജേതാക്കൾ: 1000 ആറാം സമ്മാന ജേതാക്കൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നമ്പർ- 0351, 0610, 0642, 1359, 1509, 1773, 2129, 2229, 3129, 3283, 3370, 3403, 3583, 3981, 4251, 5043, 5105, 5287, 7257, 8013, 8060, 8716, 8829, 8865, 9119 കേരള ലക്കി ഡ്രോയിൽ ഏഴാം സമ്മാന ജേതാക്കൾക്കുള്ള നമ്പർ: Rs. 500 ഏഴാം സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ- 0003, 0108, 0225, 0401, 0490, 0529, 0749, 0797, 0799, 0909, 1123, 1224, 1379, 1383, 2045, 2310, 2337, 2492, 2566, 2598, 2695, 2700, 2730, 2840, 3191, 3307, 3785, 3805, 3870, 3911, 4087, 4162, 4198, 4248, 4313, 4345, 4370, 4391, 4439, 4453, 4592, 4874, 5171, 5533, 5623, 5755, 5819, 6013, 6167, 6195, 6232, 6254, 6653, 6654, 6655, 6737, 6905, 7509, 7526, 7638, 7701, 7707, 7735, 8120, 8188, 8344, 8376, 8407, 8419, 8900, 8935, 9117, 9144, 9236, 9364, 9521
കേരള ലക്കി ഡ്രോ എട്ടാം സമ്മാന ജേതാക്കൾക്ക്: Rs. 200 എട്ടാം സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ- 0146, 0199, 0211, 0312, 0324, 0331, 0453, 0478, 0504, 0551, 1030, 1147, 1185, 1529, 1697, 1881, 1909, 2128, 2248, 2459, 2470, 2591, 2670, 2967, 3093, 3165, 3246, 3319, 3443, 3472, 3539, 3687, 3897, 3945, 3958, 3968, 4017, 4156, 4214, 4375, 4769, 4809, 4914, 5052, 5349, 5355, 5386, 5419, 5480, 5508, 5584, 5612, 5992, 6134, 6147, 6190, 6522, 6576, 6649, 6718, 6772, 6859, 6907, 7018, 7028, 7055, 7259, 7298, 7341, 7360, 7530, 7540, 7624, 7689, 8068, 8100, 8180, 8260, 8654, 8687, 8859, 8883, 8902, 8926, 9061, 9274, 9496, 9638, 9652, 9684, 9694, 9842 കേരള ലോട്ടറി ഫലം 14-03-2026: കാരുണ്യ KR- 746 ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാന ഘടന ഒന്നാം സമ്മാനം: ₹1,00,00,000 (1 കോടി) രണ്ടാം സമ്മാനം: ₹30,00,000 (30 ലക്ഷം) മൂന്നാം സമ്മാനം: ₹500,000 (5 ലക്ഷം) നാലാം സമ്മാനം: ₹5,000 അഞ്ചാം സമ്മാനം: ₹2,000 ആറാം സമ്മാനം: ₹1,000 ഏഴാം സമ്മാനം: ₹5,00 എട്ടാം സമ്മാനം: ₹200 ഒമ്പതാം സമ്മാനം: ₹100 സമാധാന സമ്മാനം: ₹5,000
