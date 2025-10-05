English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Suvarna Keralam SM-23 Lottery Result: എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.

 

സമൃദ്ധിയുടെ എസ്എ 23 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

5000 രൂപയാണ് നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. ഇത് കൂടാതെ 5000 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ വില. ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

തിരുവനന്തപുരത്തെ ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.   

സമൃദ്ധിയുടെ പൂർണഫലം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

