Kerala Suvarna Keralam SM-23 Lottery Result: എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
സമൃദ്ധിയുടെ എസ്എ 23 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
5000 രൂപയാണ് നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. ഇത് കൂടാതെ 5000 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ വില. ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.
സമൃദ്ധിയുടെ പൂർണഫലം സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
