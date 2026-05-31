/Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?

Kerala Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. MH 328862 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
25 ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. MG 716734 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം.
മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. MG 124524 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- MA 328862 MB 328862 MC 328862 MD 328862 ME 328862 MF 328862 MG 328862 MJ 328862 MK 328862 ML 328862 MM 328862
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0508 0544 1649 1709 1716 2680 2748 3160 4203 4942 5085 5489 5602 5777 5848 6610 7122 9353 9522