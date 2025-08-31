English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം

കേരള സർക്കാരിൻറെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
  • Aug 31, 2025, 01:37 PM IST
1 /5

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.

2 /5

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.

3 /5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ.

4 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്.

5 /5

ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://keralalotteries.com/ ൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Kerala Lottery Result Today Live kerala lottery 31 August 2025 result കേരള ലോട്ടറി സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

Next Gallery

Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...

You May Like

Sponsored by Taboola