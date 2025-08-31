കേരള സർക്കാരിൻറെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ.
മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്.
ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://keralalotteries.com/ ൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
