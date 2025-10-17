English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala SK- 23 Lottery Result Today: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്

 

സുവർണ കേരളം എസ്കെ 23 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക

 
1 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും   

2 /5

RB 749913 എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RK 266279 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RF 483688 എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.  

3 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RA 749913, RC 749913, RD 749913, RE 749913, RF 749913, RG 749913, RH 749913, RJ 749913, RK 749913, RL 749913, RM 749913  

4 /5

നാലാം സമ്മാനം: 0027  0930  1006  1574  1631  2207  2914  3190  4297  5203  5675  6814  7272  7285  7544  7812  8556  9030  9482  

5 /5

ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ലഭിക്കും. 50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്. 

Suvarna Keralam Lottery Kerala Lottery Results Lottery Results സുവർണ്ണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി

Next Gallery

Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

You May Like

Sponsored by Taboola