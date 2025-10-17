Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala SK- 23 Lottery Result Today: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 23 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും
RB 749913 എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RK 266279 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RF 483688 എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RA 749913, RC 749913, RD 749913, RE 749913, RF 749913, RG 749913, RH 749913, RJ 749913, RK 749913, RL 749913, RM 749913
നാലാം സമ്മാനം: 0027 0930 1006 1574 1631 2207 2914 3190 4297 5203 5675 6814 7272 7285 7544 7812 8556 9030 9482
ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ലഭിക്കും. 50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.
Kerala Lottery Result Today 16 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം