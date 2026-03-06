English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SK-43 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം...

Suvarna Keralam SK-43 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പുറത്തിറക്കുന്ന സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം അറിയാം...

 

സുവർണ കേരളം എസ്കെ 43ന്റെ ഫലമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 

 
തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ശേഷമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.   

ഒന്നാം സമ്മാനം RF 607844 എന്ന നമ്പരിനാണ്. ഒരു കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.  

RD 865688 എന്ന നമ്പരിന് 30 ലക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനവും  

മൂന്നാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം നേടിയത് RJ 324467 എന്ന നമ്പരാണ്.   

നാലാം സമ്മാനമായ 5000 രൂപ ലഭിച്ചത് - 0506  1395  1576  1581  2920  3825  3829  3872  4016  4440  4927  4973  7400  7756  8929  9091  9175  9219  9221  

Kerala Lottery Result Suvarna Keralam Lottery കേരള ലോട്ടറി ഫലം

