Suvarna Keralam SK-43 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പുറത്തിറക്കുന്ന സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം അറിയാം...
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 43ന്റെ ഫലമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ശേഷമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം RF 607844 എന്ന നമ്പരിനാണ്. ഒരു കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
RD 865688 എന്ന നമ്പരിന് 30 ലക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനവും
മൂന്നാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം നേടിയത് RJ 324467 എന്ന നമ്പരാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായ 5000 രൂപ ലഭിച്ചത് - 0506 1395 1576 1581 2920 3825 3829 3872 4016 4440 4927 4973 7400 7756 8929 9091 9175 9219 9221
