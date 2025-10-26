English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

Samrudhi SM 26 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം.
  • Oct 26, 2025, 02:47 PM IST
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ. MT 660690 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം. MZ 166779 എന്ന നമ്പറിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം.

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം. MX 508054 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം.

4 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ. MN 660690 MO 660690 MP 660690 MR 660690 MS 660690 MU 660690 MV 660690 MW 660690 MX 660690 MY 660690 MZ 660690  

5 /5

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ. 0555  0766  1055  1572  2454  3359  3435  3563  3689  3722  4527  4829  5102  5222  7186  7387  7404  8735  8805

Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result Today ലോട്ടറി ഫലം

