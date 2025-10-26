Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

Samrudhi SM 26 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ. MT 660690 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം. MZ 166779 എന്ന നമ്പറിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം.
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം. MX 508054 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ. MN 660690 MO 660690 MP 660690 MR 660690 MS 660690 MU 660690 MV 660690 MW 660690 MX 660690 MY 660690 MZ 660690
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ. 0555 0766 1055 1572 2454 3359 3435 3563 3689 3722 4527 4829 5102 5222 7186 7387 7404 8735 8805
