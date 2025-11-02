English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Lottery Result Today 02 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 02 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala SM- 27 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി. 

 

സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ എസ്എം 27 എന്ന സീരീസാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.  

 
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.  

50 രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഈ ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് 3 മണിക്കാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala Lottery Result Lottery Result Samrudhi Lottery Samrudhi Lottery Result കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

