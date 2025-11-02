Kerala SM- 27 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ എസ്എം 27 എന്ന സീരീസാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് 3 മണിക്കാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത