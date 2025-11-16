English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Lottery Result Today 16 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala SM 29 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി

 

ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 

 
1 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്.   

2 /5

കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.   

3 /5

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.         

4 /5

5000 രൂപയിൽ  കുറവാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.   

5 /5

5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഹാജരാക്കണം.  

Samrudhi Lottery Lottery Results Kerala Lottery Result സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി

Next Gallery

Surya Gochar: പ്രശസ്തി വർധിക്കും, ജീവിതത്തിൽ പുരോ​ഗതി; സൂര്യൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലെത്തുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്കൊപ്പം

You May Like

Sponsored by Taboola