Kerala SM-56 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? അറിയാം സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 24, 2026, 01:52 PM IST|Updated: May 24, 2026, 03:31 PM IST

Samrudhi SM-56 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്കളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി.

 

സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം...

 

ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനം MV 232040 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം MW 875281എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം MP 879101 എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.

 

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നു. നാലാം സമ്മാനം നേടിയ നമ്പരുകൾ ഇതാണ്: 0301  0557  0848  1249  1477  2482  2934  3411  3565  4318  5248  6153  6959  7559  8228  8239  8662  9093  9344

 

 

അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ടായിരം രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. 

 

ഏഴാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ്. എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ലഭിക്കും.

 

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

 

