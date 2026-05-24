Samrudhi SM-56 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്കളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി.
സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം...
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനം MV 232040 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം MW 875281എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം MP 879101 എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നു. നാലാം സമ്മാനം നേടിയ നമ്പരുകൾ ഇതാണ്: 0301 0557 0848 1249 1477 2482 2934 3411 3565 4318 5248 6153 6959 7559 8228 8239 8662 9093 9344
അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ടായിരം രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്.
ഏഴാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ്. എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ലഭിക്കും.
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.