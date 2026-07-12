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Kerala SM-63 Lottery Result: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:34 PM IST

Samrudhi SM-63 Lottery Result: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരായിരിക്കും?

 

1/5

സമൃദ്ധി എസ്എം 63 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് സമൃദ്ധിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

3/5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.

 

4/5

രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

5/5

50 രൂപ വിലയുള്ള സമൃദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Samrudhi Lottery Result

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