Samrudhi SM-63 Lottery Result: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരായിരിക്കും?
സമൃദ്ധി എസ്എം 63 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് സമൃദ്ധിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
50 രൂപ വിലയുള്ള സമൃദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.