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Kerala SM-64 Lottery Result Today: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:41 PM IST

Kerala Lottery Result Today 19.07.2026: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ​ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

സമൃദ്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം...

 

1/5

സമൃദ്ധി എസ്എം 64 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. 

 

3/5

രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

4/5

50 രൂപ വിലയുള്ള സമൃദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.

 

5/5

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Samrudhi Lottery Result

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