Samrudhi SM 65 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഞായറാഴ്ചകളിലും പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം.
MB 383014 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത്.
രണ്ടാം സമ്മാനം MJ 550609 എന്ന നമ്പരിന് ലഭിച്ചു.
MB 659465 എന്ന നമ്പരിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.
MA 383014, MC 383014, MD 383014, ME 383014, MF 383014, MG 383014, MH 383014, MJ 383014, MK 383014, ML 383014, MM 383014 എന്നീ നമ്പരുകൾക്കാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.