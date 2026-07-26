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Kerala SM 65 Lottery Result Today: സമൃദ്ധിയിലൂടെ കിട്ടും ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:40 PM IST

Samrudhi SM 65 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഞായറാഴ്ചകളിലും പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.

 

സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം.  

 

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MB 383014 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത്. 

 

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രണ്ടാം സമ്മാനം MJ 550609 എന്ന നമ്പരിന് ലഭിച്ചു. 

 

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MB 659465 എന്ന നമ്പരിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. 

 

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MA 383014, MC 383014, MD 383014, ME 383014, MF 383014, MG 383014, MH 383014, MJ 383014, MK 383014, ML 383014, MM 383014 എന്നീ നമ്പരുകൾക്കാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. 

 

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ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Samrudhi Lottery Result

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