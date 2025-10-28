English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala Lottery Result Today 28 October 2025: സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ ടിക്കറ്റിന്!

Kerala Lottery Result Today 28 October 2025: സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ ടിക്കറ്റിന്!

Kerala SS-491 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയുമാണ്.

 
  • Oct 28, 2025, 02:55 PM IST
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ. 

രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം.

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ.

മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം. നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ.അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ.

ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ. ഏഴാം സമ്മാനം- 500 രൂപ. എട്ടാം സമ്മാനം- 200 രൂപ. ഒമ്പതാം സമ്മാനം- 100 രൂപ.

Kerala Lottery Result Today Live sthree sakthi ss 491 result സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ലോട്ടറി ഫലം

