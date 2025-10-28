Kerala SS-491 Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയുമാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ.
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ.
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം. നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ.അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ.
ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ. ഏഴാം സമ്മാനം- 500 രൂപ. എട്ടാം സമ്മാനം- 200 രൂപ. ഒമ്പതാം സമ്മാനം- 100 രൂപ.
