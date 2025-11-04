English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Lottery Result 04 November 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala SS- 492 Lottery Result: സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. 

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ എസ്എസ് 492 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.  

നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറിവകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Sthree Sakthi Lottery Sthree Sakthi Lottery Result Kerala Lottery Result Lottery Result സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

