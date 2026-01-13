English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Sthree Sakthi SS 502 Lottery Result Today: ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി SS 502 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്

 
1 /5

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനവും 5,000 രൂപയാണ്.          

2 /5

ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി SF 468699 (PALAKKAD) എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ SJ 626475 (KOLLAM) എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. മൂന്നാം സമ്മാനം SK 818356 (THRISSUR) എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്          

3 /5

നാലാം സമ്മാനം: 0324  0728  1153  1897  2505  3487  3741  3990  4919  5251  5351  5412  5720  6574  8019  8249  8849  9214  9905       

4 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: SA 468699, SB 468699, SC 468699, SD 468699, SE 468699, SG 468699, SH 468699, SJ 468699, SK 468699, SL 468699, SM 468699    

5 /5

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനമായി 500 രൂപയും. എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനമായി 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക   

Sthree Sakthi Lottery Kerala Lottery Results Lottery Results സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...

You May Like

Sponsored by Taboola