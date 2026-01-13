Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Sthree Sakthi SS 502 Lottery Result Today: ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി SS 502 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനവും 5,000 രൂപയാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി SF 468699 (PALAKKAD) എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ SJ 626475 (KOLLAM) എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. മൂന്നാം സമ്മാനം SK 818356 (THRISSUR) എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്
നാലാം സമ്മാനം: 0324 0728 1153 1897 2505 3487 3741 3990 4919 5251 5351 5412 5720 6574 8019 8249 8849 9214 9905
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: SA 468699, SB 468699, SC 468699, SD 468699, SE 468699, SG 468699, SH 468699, SJ 468699, SK 468699, SL 468699, SM 468699
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനമായി 500 രൂപയും. എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനമായി 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക
