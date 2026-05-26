Sthree Sakthi SS-521 Kerala Lottery Result Today: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയാം...
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ് 521 ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും വിജയികൾക്ക് 5000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ്. ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയുമാണ്. എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
50 രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില.