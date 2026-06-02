Sthree Sakthi SS-522 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാവ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ്-522 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കുന്നത്.
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കുക 5000 രൂപ വീതമാണ്.
അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2,000 രൂപയും ലഭിക്കും. ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.
50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്.