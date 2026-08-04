Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Kerala SS-531 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം....

Kerala SS-531 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം....

Written ByKarthika V
Published: Aug 04, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:34 PM IST

Kerala Lottery Result Today 04.08.2026: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 

 

1/5

ഒന്നാം സമ്മാനം - ഒരു കോടി - SS 279975

 

2/5

രണ്ടാം സമ്മാനം - 30 ലക്ഷം രൂപ - SS 648045

 

3/5

മൂന്നാം സമ്മാനം - 5 ലക്ഷം രൂപ - ST 568996

 

4/5

നാലാം സമ്മാനം - 5000 രൂപ - 0126  0312  1033  1789  2623  3110  3350  4396  5040  5088  5534  5914  6009  6674  6814  6982  7900  9214  9571

 

5/5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം - 5000 രൂപ - SN 279975, SO 279975, SP 279975, SR 279975, ST 279975, SU 279975, SV 279975, SW 279975, SX 279975, SY 279975, SZ 279975

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Sthree Sakthi Lottery Result

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ramayana Masam 2026: രാമായണം പത്തൊൻപതാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...
2
3
4
5