Kerala Lottery Result Today 04.08.2026: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം - ഒരു കോടി - SS 279975
രണ്ടാം സമ്മാനം - 30 ലക്ഷം രൂപ - SS 648045
മൂന്നാം സമ്മാനം - 5 ലക്ഷം രൂപ - ST 568996
നാലാം സമ്മാനം - 5000 രൂപ - 0126 0312 1033 1789 2623 3110 3350 4396 5040 5088 5534 5914 6009 6674 6814 6982 7900 9214 9571
സമാശ്വാസ സമ്മാനം - 5000 രൂപ - SN 279975, SO 279975, SP 279975, SR 279975, ST 279975, SU 279975, SV 279975, SW 279975, SX 279975, SY 279975, SZ 279975