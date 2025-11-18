English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Sthree Sakthi SS 494 Lottery Result Today (18.11.2025): സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. 

 

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ് 494 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.   

സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറ‍ഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.   

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ സംസ്താന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

