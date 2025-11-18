Kerala Sthree Sakthi SS 494 Lottery Result Today (18.11.2025): സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ് 494 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.
സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ സംസ്താന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.