Kerala Sthree Sakthi SS 485 Lottery Result: സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി.
സ്ത്രീ ശക്തി എസ് എസ് 485 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
ഒരു കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ 30 ലക്ഷമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും നൽകുന്നു.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം 11 പേർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണ രൂപം സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
