Kerala SS 485 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Sthree Sakthi SS 485 Lottery Result: സംസ്ഥാനത്ത് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി. 

 

സ്ത്രീ ശക്തി എസ് എസ് 485 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.

 
ഒരു കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ 30 ലക്ഷമാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും നൽകുന്നു.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം 11 പേർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.  

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണ രൂപം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.   

