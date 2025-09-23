Kerala Sthree Sakthi SS 486 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.
സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ എസ്എസ് 486 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ് ഇത് കൂടാതെ 5000 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.