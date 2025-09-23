English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലംKerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Sthree Sakthi SS 486 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. 

 

സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ എസ്എസ് 486 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. 

 
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്.   

2 /5

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ് ഇത് കൂടാതെ 5000 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.  

3 /5

ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.   

4 /5

50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

5 /5

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala Lottery Result Lottery Result Sthree Sakthi Result സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Next Gallery

Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!

You May Like

Sponsored by Taboola