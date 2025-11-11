Kerala Sthree Sakthi SS 493 Lottery Result Today (11.11.2025): സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ് 493 എന്ന സീരീസാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്.
വൈകിട്ടോടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.