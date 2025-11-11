English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SS 493 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്; സ്ത്രീ ശക്തി ബാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Sthree Sakthi SS 493 Lottery Result Today (11.11.2025): സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ് 493 എന്ന സീരീസാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.   

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.  

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്.   

വൈകിട്ടോടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala Lottery Result Sthree Sakthi Lottery Sthree Sakthi Lottery Result കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

