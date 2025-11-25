Kerala Sthree Sakthi SS 495 Lottery Result Today (25.11.2025): സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ് 495 എന്ന സീരീസിന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. ഒപ്പം സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
100 രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.
50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
വൈകിട്ടോടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
