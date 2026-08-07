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Kerala SK-64 Lottery Result: സുവർണ കേരളത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Published: Aug 07, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:47 PM IST

Suvarna Keralam SK-64 Lottery Result: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് സുവർണ കേരളത്തിൻറെ നറുക്കെടുപ്പ്.

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ഒന്നാം സമ്മാനം: ഒരു കോടി രൂപ‌- RT 467887

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രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ- RO 562419

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മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ- RZ 659575

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നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ- RN 467887, RO 467887, RP 467887, RR 467887, RS 467887, RU 467887, RV 467887, RW 467887, RX 467887, RY 467887, RZ 467887

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സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ- RN 467887 RO 467887 RP 467887 RR 467887 RS 467887 RU 467887 RV 467887 RW 467887 RX 467887 RY 467887 RZ 467887

TAGS:
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result Today Live
Suvarna Keralam
സുവർണ കേരളം
ലോട്ടറി
കേരള ലോട്ടറി

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