/Kerala SK-64 Lottery Result: സുവർണ കേരളത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Suvarna Keralam SK-64 Lottery Result: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് സുവർണ കേരളത്തിൻറെ നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം: ഒരു കോടി രൂപ- RT 467887
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ- RO 562419
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ- RZ 659575
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ- RN 467887, RO 467887, RP 467887, RR 467887, RS 467887, RU 467887, RV 467887, RW 467887, RX 467887, RY 467887, RZ 467887
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ- RN 467887 RO 467887 RP 467887 RR 467887 RS 467887 RU 467887 RV 467887 RW 467887 RX 467887 RY 467887 RZ 467887