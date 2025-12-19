English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SK-32 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Suvarna Keralam SK-32 Lottery Result Today: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്

 

സുവർണ കേരളം എസ്കെ 32 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്

 
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക.       

RS 589486 (PATHANAMTHITTA) എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RV 824216 (ERNAKULAM) എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RV 566899 (PALAKKAD) എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു         

നാലാം സമ്മാനം: 0677  1097  1148  2654  2927  3665  4512  5303  5319  5877  6629  8230  8778  9018  9302  9315  9403  9549  9851      

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RN 589486, RO 589486, RP 589486, RR 589486, RT 589486, RU 589486, RV 589486, RW 589486, RX 589486, RY 589486, RZ 589486   

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ലഭിക്കും. 50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.    

