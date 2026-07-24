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Kerala SK-62 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം

Published: Jul 24, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:51 PM IST

Suvarna Keralam SK-62 Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.

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ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- RU 227527

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രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- RU 107023

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മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- RY 561270

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നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0382  1103  1314  1720  2234  2813  3512  4192  4519  4561  4920  6916  6930  7006  7065  7315  8192  8856  9968

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സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- RN 227527 RO 227527 RP 227527 RR 227527 RS 227527 RT 227527 RV 227527 RW 227527 RX 227527 RY 227527 RZ 227527

TAGS:
Suvarna Keralam
lottery
Suvarna Keralam Lottery

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