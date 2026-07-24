/Kerala SK-62 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം

Suvarna Keralam SK-62 Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- RU 227527
രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- RU 107023
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- RY 561270
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0382 1103 1314 1720 2234 2813 3512 4192 4519 4561 4920 6916 6930 7006 7065 7315 8192 8856 9968
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- RN 227527 RO 227527 RP 227527 RR 227527 RS 227527 RT 227527 RV 227527 RW 227527 RX 227527 RY 227527 RZ 227527