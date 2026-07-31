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Kerala SK-63 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:54 PM IST

Suvarna Keralam SK-63 Lottery Result: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.

 

1/5

ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ - RM 578727

 

 

2/5

രണ്ടാം സമ്മാനം-  30 ലക്ഷം രൂപ - RL 178625

 

 

3/5

മൂന്നാം സമ്മാനം- 5 ലക്ഷം രൂപ - RJ 575015

 

 

4/5

നാലാം സമ്മാനം - 5000 രൂപ - 0386  1555  1569  1881  3189  3637  3706  3826  4691  5093  6520  6579  6641  7414  8090  8580  8750  9155  9868

 

 

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ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപ - 0077  0096  0119  0129  0643  0670  0697  0887  0925  1141  1235  1245  1262  1347  1348  1355  1508  1786  1845  1893  1931  1969  1991  2055  2116  2180  2218  2315  2385  2418  2523  2525  2536  2834  2959  3073  3252  3260  3386  3390  3564  3587  3734  3793  3852  3863  3876  3899  3925  4017  4077  4316  4562  4577  4717  4745  4815  4862  4970  5014  5177  5234  5244  5286  5375  5424  5479  5527  5528  5785  5795  5888  5917  6005  6124  6180  6195  6227  6287  6292  6315  6397  6581  6585  6622  6634  6639  6672  6687  6762  6819  6850  6950  6961  6989  7010  7015  7019  7122  7176  7184  7217  7233  7265  7410  7524  7547  7571  7631  7640  7695  7787  7833  7859  8040  8082  8101  8131  8303  8329  8358  8373  8384  8411  8421  8427  8471  8492  8670  8689  8787  8871  8901  8940  8989  8995  9248  9305  9345  9367  9503  9685  9786  9984

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Suvarna Keralam Lottery

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