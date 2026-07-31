Suvarna Keralam SK-63 Lottery Result: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ - RM 578727
രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ - RL 178625
മൂന്നാം സമ്മാനം- 5 ലക്ഷം രൂപ - RJ 575015
നാലാം സമ്മാനം - 5000 രൂപ - 0386 1555 1569 1881 3189 3637 3706 3826 4691 5093 6520 6579 6641 7414 8090 8580 8750 9155 9868
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപ - 0077 0096 0119 0129 0643 0670 0697 0887 0925 1141 1235 1245 1262 1347 1348 1355 1508 1786 1845 1893 1931 1969 1991 2055 2116 2180 2218 2315 2385 2418 2523 2525 2536 2834 2959 3073 3252 3260 3386 3390 3564 3587 3734 3793 3852 3863 3876 3899 3925 4017 4077 4316 4562 4577 4717 4745 4815 4862 4970 5014 5177 5234 5244 5286 5375 5424 5479 5527 5528 5785 5795 5888 5917 6005 6124 6180 6195 6227 6287 6292 6315 6397 6581 6585 6622 6634 6639 6672 6687 6762 6819 6850 6950 6961 6989 7010 7015 7019 7122 7176 7184 7217 7233 7265 7410 7524 7547 7571 7631 7640 7695 7787 7833 7859 8040 8082 8101 8131 8303 8329 8358 8373 8384 8411 8421 8427 8471 8492 8670 8689 8787 8871 8901 8940 8989 8995 9248 9305 9345 9367 9503 9685 9786 9984