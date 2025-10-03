Kerala Suvarna Keralam SK-21 Lottery Result: എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സുവർണ കേരളത്തിന്റെ എസ്കെ 21 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമാണ് ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ലഭിക്കും.
50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
