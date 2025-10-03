English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Suvarna Keralam SK-21 Lottery Result: എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ്  സുവർണ കേരളം.

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സുവർണ കേരളത്തിന്റെ എസ്കെ 21 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമാണ് ഈ ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്. 

 
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ലഭിക്കും.   

50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

തിരുവനന്തപുരത്തെ ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.  

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

Kerala Lottery Result Suvarna Keralam Lottery Kerala Lottery Results 2025 കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി

