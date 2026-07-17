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Kerala SK-61 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:22 PM IST

Kerala Lottery Result Today 17.07.2026: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ​ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം...

 

1/5

സുവർണ കേരളം എസ്കെ 61 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. 

 

3/5

രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

4/5

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.

 

 

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എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമാണ് സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Suvarna Keralam Lottery

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