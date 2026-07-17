Kerala Lottery Result Today 17.07.2026: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം...
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 61 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനത്തുക 100 രൂപയാണ്.
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമാണ് സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.