Bhagyathara BT-39 Kerala Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാഗ്യതാര. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- BM 329983
രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- BE 889820
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- BG 398600
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0726 0861 1301 2166 3177 3551 3990 4028 4276 4511 4730 6842 7028 7122 7309 8149 8685 9056 9515
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- BA 329983 BB 329983 BC 329983 BD 329983 BE 329983 BF 329983 BG 329983 BH 329983 BJ 329983 BK 329983 BL 329983