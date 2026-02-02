English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala BT-39 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്?

Kerala BT-39 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്?

Bhagyathara BT-39 Kerala Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാഗ്യതാര. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

 
  • Feb 02, 2026, 04:38 PM IST
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- BM 329983

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- BE 889820

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- BG 398600

4 /5

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0726  0861  1301  2166  3177  3551  3990  4028  4276  4511  4730  6842  7028  7122  7309  8149  8685  9056  9515

5 /5

പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- BA 329983 BB 329983 BC 329983 BD 329983 BE 329983 BF 329983 BG 329983 BH 329983 BJ 329983 BK 329983 BL 329983

