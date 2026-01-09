English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം

Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം

Kerala Lottery Suvarna Keralam SK 35 Winners Numbers: ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തുക.
  • Jan 09, 2026, 04:10 PM IST
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- RK 525735

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- RF 516633

3 /5

മൂന്നാം  സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- RM 602810

4 /5

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0707  1025  3277  3787  4202  4363  4368  4508  4981  5195  6213  6257  6888  6934  7123  7175  7469  7580  8991

5 /5

പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- RA 525735  RB 525735 RC 525735 RD 525735 RE 525735 RF 525735 RG 525735 RH 525735 RJ 525735 RL 525735 RM 525735

