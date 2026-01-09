Kerala Lottery Suvarna Keralam SK 35 Winners Numbers: ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തുക.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- RK 525735
രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- RF 516633
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- RM 602810
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0707 1025 3277 3787 4202 4363 4368 4508 4981 5195 6213 6257 6888 6934 7123 7175 7469 7580 8991
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- RA 525735 RB 525735 RC 525735 RD 525735 RE 525735 RF 525735 RG 525735 RH 525735 RJ 525735 RL 525735 RM 525735
