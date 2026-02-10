English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Sthree Sakthi SS 506 Lottery Result Today: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി.

 

സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 506 ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. 

 
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് SF 619712 എന്ന നമ്പറിനാണ്.   

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം SH 975101 എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്.   

3 /5

SB 386509 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചത്.   

4 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5000/-) - SA 619712, SB 619712, SC 619712, SD 619712, SE 619712, SG 619712, SH 619712, SJ 619712, SK 619712, SL 619712, SM 619712  

5 /5

നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0920  1304  1348  2277  2450  3155  3480  4337  4352  4866  5153  5415  5739  7119  7766  8019  8687  9120  9389  

