Sthree Sakthi SS 506 Lottery Result Today: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി.
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 506 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് SF 619712 എന്ന നമ്പറിനാണ്.
രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം SH 975101 എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്.
SB 386509 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചത്.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5000/-) - SA 619712, SB 619712, SC 619712, SD 619712, SE 619712, SG 619712, SH 619712, SJ 619712, SK 619712, SL 619712, SM 619712
നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0920 1304 1348 2277 2450 3155 3480 4337 4352 4866 5153 5415 5739 7119 7766 8019 8687 9120 9389
