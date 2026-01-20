Kerala Lottery Result Today Sthree Sakthi SS-503: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 503 എന്ന ലോട്ടറിയുട നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം - SO 549137
രണ്ടാം സമ്മാനം - SV 190933
മൂന്നാം സമ്മാനം - SS 269352
നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!