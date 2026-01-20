English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today Sthree Sakthi SS-503: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.

 

സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 503 എന്ന ലോട്ടറിയുട നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്.

 
ഒന്നാം സമ്മാനം - SO 549137  

രണ്ടാം സമ്മാനം - SV 190933  

മൂന്നാം സമ്മാനം - SS 269352  

നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

Kerala Lottery Result Today Sthree Sakthi Lottery സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

