English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്..! പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്..! പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: പൂജാ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.  

 

പൂജാ ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്. JD 545542 (PALAKKAD) എന്ന നമ്പരിനാണ് ഇക്കുറി ഭാ​ഗ്യം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 12 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.   

 
1 /5

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏജന്റ് (ഏജൻ്റ് നമ്പർ P-2267) എസ്. സുരേഷ് ആണ് ഒന്നാം സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി നേടിയ നമ്പറുകൾ: JA 838734, JB 124349, JC 385583, JD 676775, JE 553135.  

2 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം വീതം10 പേർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. JA 399845, JB 661634, JC 175464, JD 549209, JE 264942, JA 369495, JB 556571, JC 732838, JD 354656, JE 824957, എന്നീ നമ്പറുകളാണ് മൂന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹരായത്.  

3 /5

നാലാം സമ്മാനമായി 5 പേർക്ക് 5 ലക്ഷം വീതമാണ് ലഭിക്കുക. JA 170839, JB 404255, JC 585262, JD 259802, JE 645037, എന്നീ ടിക്കറ്റുകളാണ് സമ്മാനത്തിന് അർഹരായത്.  

4 /5

അഞ്ചാം സമ്മാനമായ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം  JA 855675, JB 688025, JC 297320, JD 380870, JE 587787 ഈ ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ലഭിച്ചത്.  

5 /5

ആറാം സമ്മാനം (5,000 രൂപ): 1272  1965  2175  2377  2574  3336  3410  4519  5468  6674  6727  7823  7979  8252  9562  9599  9719  9727  

Pooja Bumper Lottery Pooja Bumper Lottery BR-106 Kerala Lottery Results

Next Gallery

Nov 22 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം : നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

You May Like

Sponsored by Taboola