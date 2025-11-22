Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്..! പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: പൂജാ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്. JD 545542 (PALAKKAD) എന്ന നമ്പരിനാണ് ഇക്കുറി ഭാഗ്യം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 12 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏജന്റ് (ഏജൻ്റ് നമ്പർ P-2267) എസ്. സുരേഷ് ആണ് ഒന്നാം സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി നേടിയ നമ്പറുകൾ: JA 838734, JB 124349, JC 385583, JD 676775, JE 553135.
മൂന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം വീതം10 പേർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. JA 399845, JB 661634, JC 175464, JD 549209, JE 264942, JA 369495, JB 556571, JC 732838, JD 354656, JE 824957, എന്നീ നമ്പറുകളാണ് മൂന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹരായത്.
നാലാം സമ്മാനമായി 5 പേർക്ക് 5 ലക്ഷം വീതമാണ് ലഭിക്കുക. JA 170839, JB 404255, JC 585262, JD 259802, JE 645037, എന്നീ ടിക്കറ്റുകളാണ് സമ്മാനത്തിന് അർഹരായത്.
അഞ്ചാം സമ്മാനമായ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം JA 855675, JB 688025, JC 297320, JD 380870, JE 587787 ഈ ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ലഭിച്ചത്.
ആറാം സമ്മാനം (5,000 രൂപ): 1272 1965 2175 2377 2574 3336 3410 4519 5468 6674 6727 7823 7979 8252 9562 9599 9719 9727
