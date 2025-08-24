Kerala lottery Samrudhi SM 17 Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്

ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്.
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി എസ്എം 17 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിലായിരുന്നു ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. MG 708923 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനം- MG 306923 (25 ലക്ഷം രൂപ) മൂന്നാം സമ്മാനം- MB 824716 (അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ).
സമാശ്വാസ സമ്മാനം - 5,000 രൂപ MA 708923 MB 708923 MC 708923 MD 708923 ME 708923 MF 708923 MH 708923 MJ 708923 MK 708923 ML 708923 MM 708923
നാലാം സമ്മാനം - 5,000 രൂപ 0240 0708 1026 1348 1413 2005 2411 2442 2577 2916 3366 3641 3698 3881 4197 4534 6297 9028 9076 9110