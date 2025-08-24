English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala lottery Samrudhi SM 17 Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്

ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്.
  • Aug 24, 2025, 03:49 PM IST
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി എസ്എം 17 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിലായിരുന്നു ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ്.

ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. MG 708923 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.

രണ്ടാം സമ്മാനം- MG 306923 (25 ലക്ഷം രൂപ) മൂന്നാം സമ്മാനം- MB 824716 (അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ).

സമാശ്വാസ സമ്മാനം - 5,000 രൂപ MA 708923     MB 708923     MC 708923     MD 708923     ME 708923     MF 708923     MH 708923     MJ 708923     MK 708923     ML 708923     MM 708923

നാലാം സമ്മാനം - 5,000 രൂപ 0240    0708    1026    1348    1413    2005    2411    2442    2577    2916    3366  3641    3698    3881    4197    4534    6297    9028    9076    9110

Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result Today Live കേരള ലോട്ടറി കേരള ലോട്ടറി ഫലം ലോട്ടറി ഫലം

