Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /SM-61 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

SM-61 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 28, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:18 PM IST

Samrudhi SM-61 Lottery Result: എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയാം...

 

1/5

സമൃദ്ധി എസ്എം 61 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

ഉച്ചതിരി‍ഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. 

 

3/5

ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

4/5

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. 

 

5/5

50 രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. 100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം. 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Samrudhi Lottery Result

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ജോർദാനെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് 3-1ന്റെ ജയം
FIFA world cup 20261 hr ago
2
Operation Toofan4:00 AM IST
3
FIFA world cup 20263:36 AM IST
4
Woman death2:14 AM IST
5
FIFA world cup 20261:20 AM IST