Samrudhi SM-61 Lottery Result: എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയാം...
സമൃദ്ധി എസ്എം 61 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
50 രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. 100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.