Kerala Samrudhi SM-20 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറി.
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സമൃദ്ധി എസ്എം-20 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ആണ് ഇന്ന് നടക്കുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 11 പേർക്ക് 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്.
സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും.
