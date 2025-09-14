English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala SM-20 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Samrudhi SM-20 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറി.

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സമൃദ്ധി എസ്എം-20 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ആണ് ഇന്ന് നടക്കുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 11 പേർക്ക് 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.   

എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്.   

സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും.   

