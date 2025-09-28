Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Lottery Result: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്.
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ.
മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 12 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാം.
ലോട്ടറിയുടെ നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്. സമ്മാനാർഹർ സർക്കാർ ഗസറ്റിലെ ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
