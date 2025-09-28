English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Lottery Result: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്.
  • Sep 28, 2025, 01:37 PM IST
1 /5

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.

2 /5

ഒരു കോടി രൂപയാണ് സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ.

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 12 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.

4 /5

ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാം.

5 /5

ലോട്ടറിയുടെ നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്. സമ്മാനാർഹർ സർക്കാർ ഗസറ്റിലെ ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

Kerala Lottery Result Today Samrudhi SM 22 Bumper Lucky Draw സമൃദ്ധി ലോട്ടറി കേരള ലോട്ടറി

