Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. 

 

കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. 

 
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.   

ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തിരുവനനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.   

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. 

Sthree Sakthi Lottery Result Kerala Lottery Result കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

