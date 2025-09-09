Sthree Sakthi SS 484 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Sthree Sakthi SS 484 Lottery Result: ഒരു കോടി രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി SS 484 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നടക്കുക
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ വില 50 രൂപയുമാണ്.
ലോട്ടറി വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാൻ സാധിക്കുക.
സമ്മാനത്തുക അയ്യായിരം രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏത് ലോട്ടറി കടയിൽ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റാനാകും.
5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഹാജരാക്കി തുക കൈപ്പറ്റാനാകും.
