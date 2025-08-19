English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം ഉടൻ

Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. 

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ എസ്എസ്-481 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.

 
സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടിയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

5000 രൂപയാണ് നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന്റെ വില. 100 രൂപയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.   

ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും     

Kerala Lottery Result Sthree Sakthi Lottery Sthree Sakthi Lottery Result സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

