Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്

കേരള സമ്മർ ബംപർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം 10 കോടി രൂപയാണ്.
  • Mar 28, 2026, 02:21 PM IST
ഒന്നാം സമ്മാനം- 10 കോടി രൂപ- SB 517026

രണ്ടാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- SE 660573

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 1 ലക്ഷം രൂപ- SA 517026 SC 517026 SD 517026 SE 517026 SG 517026

മൂന്നാം സമ്മാനം- 5 ലക്ഷം രൂപ SA 142382 SB 524318 SC 137259 SD 287445 SE 558483 SG 780768 SA 296152 SB 431602 SC 541650 SD 734008 SE 586727 SG 215482

നാലാം സമ്മാനം- 1 ലക്ഷം രൂപ- 92638

Kerala Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ KR 748 ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

