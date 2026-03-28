Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്

കേരള സമ്മർ ബംപർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം 10 കോടി രൂപയാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- 10 കോടി രൂപ- SB 517026
രണ്ടാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- SE 660573
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 1 ലക്ഷം രൂപ- SA 517026 SC 517026 SD 517026 SE 517026 SG 517026
മൂന്നാം സമ്മാനം- 5 ലക്ഷം രൂപ SA 142382 SB 524318 SC 137259 SD 287445 SE 558483 SG 780768 SA 296152 SB 431602 SC 541650 SD 734008 SE 586727 SG 215482
നാലാം സമ്മാനം- 1 ലക്ഷം രൂപ- 92638
