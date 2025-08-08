Kerala Lottery Result Today 08 ഓഗസ്റ്റ് 2025: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 15 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 5000 രൂപയും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
RG 748405 (ADOOR) എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RH 296103 (KAYAMKULAM) എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RA 897240 (VADAKARA) എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RA 748405, RB 748405, RC 748405, RD 748405, RE 748405, RF 748405, RH 748405, RJ 748405, RK 748405, RL 748405, RM 748405
നാലാം സമ്മാനം: 0611 1234 1460 1515 1530 1551 2405 2602 3175 3935 4024 5449 5697 6097 6198 6380 7301 8918 9061 9216
50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. ഫലത്തിന്റെ പൂർണവിവരം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും.
