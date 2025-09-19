Kerala SK-19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Suvarna Keralam SK-19 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് നറുക്കെടുത്തത്
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 19 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷവുമാണ്. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. 50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
RG 870677 എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RD 499277 എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RA 815812 എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RA 870677, RB 870677, RC 870677, RD 870677, RE 870677, RF 870677, RH 870677, RJ 870677, RK 870677, RL 870677, RM 870677
നാലാം സമ്മാനം: 0041 0316 0518 0689 3899 3939 4924 5283 5600 5735 5754 6271 6503 7419 7425 7621 8557 8698 8771 9046
സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കുറവ് ആണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്ന് തുക കൈപ്പറ്റാം. സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറിയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഉൾപ്പെടെ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കുകളിലോ സമർപ്പിക്കാം.
