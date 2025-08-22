English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. RV 209957 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.

രണ്ടാം സമ്മാനം- RX 141148 (30  ലക്ഷം രൂപ)

മൂന്നാം സമ്മാനം- RS 201072 (5 ലക്ഷം രൂപ)

നാലാം സമ്മാനം- 0352  0566  0832  2383  2580  2590  2797  3155  3779  3929  4802  5295  5859  5955  6326  7039  7636  7669  8945  9184 ( 5000 രൂപ)

സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റാം. 5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ടിക്കറ്റും ഹാജരാക്കി പണം കൈപ്പറ്റണം.

Kerala Lottery Result കേരള ലോട്ടറി ഫലം

