Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
ഒരു കോടി രൂപയാണ് സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം. RV 209957 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനം- RX 141148 (30 ലക്ഷം രൂപ)
മൂന്നാം സമ്മാനം- RS 201072 (5 ലക്ഷം രൂപ)
നാലാം സമ്മാനം- 0352 0566 0832 2383 2580 2590 2797 3155 3779 3929 4802 5295 5859 5955 6326 7039 7636 7669 8945 9184 ( 5000 രൂപ)
സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റാം. 5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ടിക്കറ്റും ഹാജരാക്കി പണം കൈപ്പറ്റണം.
